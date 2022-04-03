Пименов: Как только Ваноли убрал Бакаева, то «красно-белые» потеряли остроту

Экс-форвард «Локомотива» Руслан Пименов поделился с журналистами своим мнением по поводу дерби между «железнодорожниками» и «Спартаком».

Пименов сказал ТАСС, что «Локомотив» после перерыва играл активнее, но это проблема «Спартака». Экс-игрок отметил, что как только Паоло Ваноли снял с игры Зелимхана Бакаева, то у «красно-белых» пропала острота. Руслан добавил, что «Локомотив» показал прекрасную реализацию и сумел воспользоваться своим единственным моментом.

Напомним, что «железнодорожники» переиграли «Спартак» со счётом 1:0 благодаря точному удару Вильсона Изидора.