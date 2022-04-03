Баженов: Порой футболистам приходится играть в тяжёлых погодных условиях

Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов в разговоре с журналистами заявил, что футболисты должны играть в любую погоду.

Баженов сказал Rusfootball.info, что футбол состоит не только из финтов и техники, но и из борьбы, так что порой футболистам приходится играть в тяжёлых погодных условиях. Никита отметил, что сейчас и так многие называют игроков нытиками, так что им нужно выходить на поле и биться в любую погоду, ведь в таких ситуациях и проявляется характер.

Напомним, что «Спартак» и «Локомотив» играли в снегопад. Победу в дерби со счётом 1:0 одержали «железнодорожники».