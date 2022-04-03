Литвинов высказался о возможном вылете «Спартака» в ФНЛ

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с журналистами высказался о возможном вылете московской команды в подэлитный дивизион.

Литвинов сказал «Спорт-Экспрессу», что неудачная серия спартаковцев связана с невезением. Руслан отметил, что думать о том, что «Спартак» может вылететь в ФНЛ, просто непозволительно. Полузащитник добавил, что «красно-белые» сделают всё возможное для того, чтобы закончить сезон как можно выше в турнирной таблице.

Напомним, что на данный момент спартаковцы занимают лишь десятую строчку в РПЛ и находятся в шести очках от зоны вылета.