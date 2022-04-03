Кавазашвили раскритиковал «Локомотив» за отсутствие снегоуборочной техники на стадионе

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал московский «Локомотив» за отсутствие снегоуборочной техники на стадионе во время дерби со «Спартаком».

Кавазашвили сказал «Спорт-Экспрессу», что сотрудники стадиона перед столичным дерби убирали поле лопатами. Экс-вратарь отметил, что это было похоже на первобытные времена. Эксперт добавил, что «Локомотив» занимался ерундой вместо того, чтобы выделить для уборки снега дополнительную снегоуборочную технику.

Напомним, что в итоге «железнодорожники» сумели обыграть «Спартак» со счётом 1:0.