Керк: Я впервые играл в настолько снежную погоду

Голландский форвард «Локомотива» Джирано Керк поделился с журналистами своими впечатлениями от матча со «Спартаком», который прошёл в тяжёлых погодных условиях.

Керк сказал ТАСС, что погодные условия были экстремальными, но, к счастью, во второй половине снега была чуть меньше. Голландец отметил, что он впервые в своей карьере играл в настолько снежную погоду. Форвард добавил, что он даже ни разу не тренировался в такой снегопад.

Напомним, что «Локомотив» сумел вырвать победу у «Спартака» со счётом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Вилсон Изидор.