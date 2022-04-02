Арбитр Федотов заявил о нарушении протокола со стороны ВАР

Бывший арбитр чемпионата России Игорь Федотов прокомментировал не засчитанный гол Квинси Промеса в матче 23-го тура против «Локомотива» (0:1).

По словам Федотова, Промес находился в офсайде и, если бы на матче работала технология ВАР, то гол был бы отменен по правилам. Но в данной ситуации, в протоколе ВАР не сказано о том, что судьи могут отменять гол на глаз.

«Решение об отмене гола не должно было приниматься VAR и AVAR, потому что они не имели права определять, был ли офсайд у Промеса. Это нарушение протокола ВАР!» - приводит слова Федотова «Чемпионат».

В первом тайме главный арбитр Сергей Карасев не засчитал гол Квинси Промеса после просмотра ВАР. Во конце второго тайма победный гол в составе «Локомотива» забил Вильсон Изидор.

«Спартак» проиграл три матча при главном тренере Паоло Ваноли, стоит отметить, что команда сыграла лишь шесть матчей.

«Красно-белые» с 27 очками опустились на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» набрал 37 очков и поднялся на пятое место.