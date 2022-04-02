Матч «Локомотив» - «Спартак» начался с задержкой в 1 час 4 минуты

В Черкизове начался матч 23-го тура российской премьер-лиги между московскими «Локомотивом» и «Спартаком». Арбитр встречи Сергей Карасёв дал стартовый свисток.

Этот матч должен был начаться в 19:30, но из-за обильного снегопада и чистки поля этого сделать не получилось. В итоге поединок стартовал с задержкой в 1 час 4 минуты.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада на матче ВАР не сможет фиксировать офсайды.

Из-за погодных условий команды играют оранжевым мячом.