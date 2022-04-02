Хлусевич не видит в уходе Айртона возможность получать больше игровой практики

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич заявил, что не воспринимает уход из команды бразильца Айртона, как возможность получать больше игровой практики.

«Я люблю здоровую конкуренцию, она сейчас и присутствует. У нас все достойные игроки готовые выходить в стартовом составе», — приводит слова Хлусевича пресс-служба клуба.

Напомним, ранее защитник Айртон перешёл во «Фламенго» на правах аренды. В текущем сезоне РПЛ 24-летний бразилец принял участие в 21 матче, забив один гол.

21-летний Хлусевич дебютировал за «Спартак» 26 февраля нынешнего года в матче против ЦСКА (0:2). За это время он провёл три матча в российском чемпионате, не отметившись результативными действиями.