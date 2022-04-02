Агент нападающего «Спартака» Педро Роши Хэмильтон Бернард прокомментировал слухи о том, что бразилец не вернётся в Россию по окончании нынешнего сезона.

«Роша не вернётся в «Спартак»? На данный момент у нас нет никакой информации по этому поводу. Мы не обсуждали детали ни со «Спартаком», ни с «Атлетико Паранаэнсе». Думаю, информация поспешна», — сказал Бернард в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбола» Сергеем Румянцевым.

Напомним, ранее сообщалось, что 27-летний нападающий, выступающий на правах аренды за «Атлетико Паранаэнсе», не хочет возвращаться в Россию.

За свою нынешнюю команду Роша провёл 29 матчей, в которых забил шесть мячей.