Экс-арбитр Хусаинов: Бека-Бека должен был получить красную карточку

Известный российский экс-арбитр Сергей Хусаинов поделился с журналистами своим мнением по поводу эпизода в дерби между «Локомотивом» и «Спартаком», в котором Сергей Карасёв не стал удалять полузащитника «железнодорожников» Алексиса Бека-Бека.

Хусаинов сказал ТАСС, что это был даже не пограничный эпизод, а откровенная красная карточка. Сергей отметил, что Бека-Бека преднамеренно наносил травму своему сопернику. Экс-арбитр удивлён, что Сергей Карасёв не удалил француза с поля.

Напомним, что в итоге «Локомотив» одержал победу в дерби со счётом 1:0.