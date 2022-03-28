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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов: Не вижу, кем можно заменить Айртона в «Спартаке»

28 Марта 2022 • 21:34 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
3.55 3.25 2.17
02.04 19:30

Экс-нападающий московского «Спартака» Никита Баженов оценил возможные последствия для столичной команды в случае ухода бразильского защитника Айртона.

«Уход Айртона — это потеря потерь для «Спартака». Пока не вижу, кем можно заменить Айртона. Будут играть молодые парни, которых брали зимой. Тяжёлая ситуация, но это футбол, жизнь. Красно-белым нужно подстраиваться, как-то менять игру. Игрока такого уровня точно нет», — цитирует Баженова «Чемпионат».

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил источнику, что в московский клуб поступило обращение по поводу бразильского легионера «красно-белых». При этом команду, которая конкретно связывалась со «Спартаком», Зеленов не назвал.

28 марта бразильский портал UOL сообщил о возможном переходе Айртона во «Фламенго» на правах аренды до конца 2022 года с возможностью выкупа игрока при соблюдении определённых условий.

24-летний бразилец выступает за «Спартак» с 2019 года. Срок действующего соглашения с клубом истекает в конце сезона 2025/26. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 млн евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фламенго Никита Баженов Айртон Лукас
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