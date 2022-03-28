Баженов: Не вижу, кем можно заменить Айртона в «Спартаке»

Экс-нападающий московского «Спартака» Никита Баженов оценил возможные последствия для столичной команды в случае ухода бразильского защитника Айртона.

«Уход Айртона — это потеря потерь для «Спартака». Пока не вижу, кем можно заменить Айртона. Будут играть молодые парни, которых брали зимой. Тяжёлая ситуация, но это футбол, жизнь. Красно-белым нужно подстраиваться, как-то менять игру. Игрока такого уровня точно нет», — цитирует Баженова «Чемпионат».

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил источнику, что в московский клуб поступило обращение по поводу бразильского легионера «красно-белых». При этом команду, которая конкретно связывалась со «Спартаком», Зеленов не назвал.

28 марта бразильский портал UOL сообщил о возможном переходе Айртона во «Фламенго» на правах аренды до конца 2022 года с возможностью выкупа игрока при соблюдении определённых условий.

24-летний бразилец выступает за «Спартак» с 2019 года. Срок действующего соглашения с клубом истекает в конце сезона 2025/26. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 млн евро.