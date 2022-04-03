Живоглядов: Хорошо, что легионеры сразу начали помогать нам побеждать

Российский защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов рассказал журналистам о том, что думает по поводу иностранных новичков московской команды.

Живоглядов сказал, что очень здорово, что легионеры приехали и сразу начали давать результат. Дмитрий отметил, что очень редко происходит так, что иностранные игроки быстро адаптируются в российском чемпионате и начинают помогать побеждать.

Напомним, что один из новичков «Локомотива» в лице Вильсона Изидора принёс «железнодорожникам» победу в столичном дерби над «Спартаком».