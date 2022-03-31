По информации «Евро-Футбол.Ру», нынешний спортивный директор греческого ПАОКа Жозе Боту был готов войти в трансферный комитет московского «Спартака», приход португальца заблокировал брат Леонида Федуна – Андрей. Летом были слухи, что Боту может быть назначен на пост спортивного директора «красно-белых».

Жозе запомнился своей работой в селекционном отделе «Бенфики» и «Шахтёра». По сообщению двух независимых источников, за 11 лет работы в лиссабонском клубе он нашёл таких футболистов как Эдерсон, Гримальдо, Гарай, Линделёф, Витсель, Гайтан, Хименес, Сеферович и других.