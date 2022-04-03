Максименко худший вратарь по отражённым ударам в РПЛ в этом сезоне

Российский голкипер московского «Спартака» Александр Максименко в этом сезоне является худшим вратарём в лиге по количеству отражённых ударов.

По информации Opta Sports, 24-летний голкипер «красно-белых» в этом сезоне отразил меньше половины ударов по своим воротам, что является худшим показателем в РПЛ среди вратарей, которые сыграли больше двух матчей. Стоит отметить, что Максименко справился лишь с 49% ударов по своим воротам. Голкипер «Спартака» в дерби с «Локомотивом» пропустил гол после единственного удара в створ.

В этом сезоне Александр Максименко провёл в РПЛ 13 поединков, в четырёх из которых сумел отыграть на ноль.