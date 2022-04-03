Гаджи Гаджиев: «Спартак» систематически допускает просчеты при приглашении главных тренеров

Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев поделился с изданием «Евро-Футбол.Ру» мнением о работе главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли в московском клубе.

- У Ваноли одна победа в пяти матчах. Вас он разочаровал?

- Чтобы дать правильную оценку, нужно смотреть более длинную дистанцию. В целом можно сказать, что «Спартак» систематически допускает просчеты при приглашении главных тренеров. Федун построил стадион, болеет за футбол, но в управлении нельзя допускать столько ошибок. Если самый популярный клуб на протяжении двадцати двух лет только один раз выигрывает чемпионат России, значит, управление процессом не эффективное.

- То есть приглашение Ваноли – это ошибка?

- Я не могу сказать, какой квалификации Ваноли. Для этого нужно хотя бы неделю понаблюдать, как он тренирует и управляет работой. Единственное, что я могу сказать, то место, которое команда занимает в таблице - не ее. Это не соответствует потенциалу команды. И ссылки на судейство – это не серьезно.

- Почему?

- На протяжении многих лет я тренировал клубы из второй половины таблицы РПЛ. У них не было достаточных ресурсов, чтобы укрепить состав. Эти команды всегда судили заметно хуже, чем клубы верхней части турнирной таблицы. Смело можно говорить, что «Зенит», «Спартак», «Динамо» находятся в скобках, что их всегда судят лучше, чем клубы из нижней части таблицы. Это очевидный факт. Сейчас появился ВАР, и стало полегче в этом плане.

- Мы вчера видели, как работает ВАР. Арбитры на глаз определяли офсайд Промеса когда он забил, без вычерчивания офсайдной линии, потому что это было сделать невозможно из-за погодных условий.

- Это только одна игра. Так мы собьемся на субъективизм.

- Нужно ли было показывать красную карточку Бека-Бека за фол на Мартинсе за удар шипами по ноге?

- Надо было удалять игрока «Локомотива». Мы системно видим двойные стандарты. В матче «Арсенала» было аналогичное нарушение и футболиста удалили, а здесь нет. Понятно, что сейчас «Спартак» будет возмущен, и его позиция верная. Это очевидно и даже не стоит обсуждать. Но мы говорим о тренере и результатах. То направление, которое избрано в нашем футболе, и поддерживается на протяжении лет пятнадцать, не верное. Ориентир на иностранных тренеров - это путь в никуда.

- Может, Ваноли пора увольнять?

- У меня здесь нет однозначной позиции, что если тренер не выиграл какое-то количество матчей, его надо увольнять.

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- Но у команды кроме результата нет понятного рисунка игры.

- Я согласен с тем, что результат «Спартака» закономерен. Но вы вспомните, как работал предыдущий тренер.

- Витория с первого места вывел «Спартак» из группы в Лиге Европы, и в кубке России команда прошла дальше.

- Возможно, Виторию не надо было увольнять. Но если говорить о тенденции, нет четкого понимания, каким требованиям должен соответствовать тренер «Спартака», если вы сегодня его пригласили, а завтра уволили. Значит, руководство допустило ошибку, взяв этого тренера. Я не знаю, сделана ли очередная ошибка с приглашением Ваноли. Надо смотреть, насколько управляема команда и как проходят тренировки. Если Ваноли не управляет коллективом – тогда надо увольнять.

- Может ли «Спартак» вылететь в ФНЛ? Нет таких опасений?

- Нет. Не думаю, что команда может вылететь. Да, ситуация внутри команды сложная, но мои рассуждения базируются на том, что я вижу на поле.

- Прошла информация, что «Спартак» может отказаться от всех легионеров. Считаете это реально?

- Это зависит от того, есть ли у клуба деньги. Прошла информация о финансовой ситуации Леонида Федуна.

Елена Григорьевская