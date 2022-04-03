Колосков: «Спартак» играет хорошо, за что убирать Ваноли?»

Первый президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о матче 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (1:0).

Колосков отметил, что красно-белые выглядели лучше своего соперника в первом тайме. Однако во второй половине встречи хозяева перехватили инициативу за счёт потери Джикии и замены Бакаева со стороны гостей.

Также Колосков не видит смысла отправлять в отставку главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.

«Тему будущего Ваноли надо закрыть до конца сезона. «Спартак» играет хорошо, за что его убирать? До конца чемпионата надо доиграть, а потом делать какие-то выводы», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Вчерашнее поражение не позволило красно-белым улучшить своё положение в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» по-прежнему 10-й, имея 27 очков в своём активе.