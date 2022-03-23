Футбольный агент Дмитрий Селюк разобрал ситуацию в российском футболе и высказал предположение, что в РПЛ из ФНЛ по итогам сезона 2021/22 может никто не подняться.

«Я не думаю, что тот же «Факел» пройдет лицензирование для РПЛ. «Торпедо» не хочет играть. Там вообще не так много команд, соответствующих критерию игры в высшей лиге. Поэтому, в этом сезоне можно было принять решение о вылете из РПЛ одной команды и заходе одной – из ФНЛ.

У нас в ФНЛ что «Торпедо», что «Факел», «Алания» не имеют никакой инфраструктуры, позволяющей играть в Премьер-лиге. Что они там тогда делают? Получается, просто существуют.

Я не удивлюсь, если к концу сезона не останется команд, которые смогут выйти в РПЛ из-за неготовности. Что получается: в ФНЛ готов только «Оренбург» и получится, что вылетит из РПЛ только последнее место, а остальные не пройдут по критериям.

Не будут же заводить команду в лигу с седьмого места? Тогда будет еще более не спортивный принцип. Тогда будет более скандальная ситуация, но, думаю, что в конце чемпионата примут решение после лицензирования. Будет принято решение, что вылетит не две команды, а одна», – заявил Селюк в интервью Евгению Копачеву для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».