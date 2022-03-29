Арбитр Николаев считает, что давление с трибун поможет Карасёву

Бывший футбольный судья Алексей Николаев прокомментировал назначение Сергея Карасёва главным арбитром встречи 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

«Карасёв справится со своей работой в дерби». Если думать, что он не справится, тогда не стоило его назначать», — приводит слова Николаева «РБ Спорт».

Кроме того, Николаев отметил, что давление, оказываемое болельщиками с трибун, идёт на пользу как игрокам, так и судьям. Поэтому уверен, что это только добавит настроя Карасёву.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 2 апреля в Москве, на «РЖД Арене». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.