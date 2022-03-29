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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Арбитр Николаев считает, что давление с трибун поможет Карасёву

29 Марта 2022 • 13:02 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
3.60 3.20 2.15
02.04 19:30

Бывший футбольный судья Алексей Николаев прокомментировал назначение Сергея Карасёва главным арбитром встречи 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

«Карасёв справится со своей работой в дерби». Если думать, что он не справится, тогда не стоило его назначать», — приводит слова Николаева «РБ Спорт».

Кроме того, Николаев отметил, что давление, оказываемое болельщиками с трибун, идёт на пользу как игрокам, так и судьям. Поэтому уверен, что это только добавит настроя Карасёву.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 2 апреля в Москве, на «РЖД Арене». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Сергей Карасёв
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