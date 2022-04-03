Геркус: «Спартак» занимается ерундой

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу ситуации в московском «Спартаке».

Геркус сказал «Спорт-Экспрессу», что «Спартак» занимает ерундой, так как в матче с «Локомотивом» им снова забили из зоны правого защитника, которая уже давно считается проблемной у «красно-белых». Функционер отметил, что спартаковцы выбрали неверный путь развития, так что сейчас команда выглядит хаотично и неубедительно.

Напомним, что футболисты «Спартака» в столичном дерби уступил «железнодорожникам» со счётом 0:1.