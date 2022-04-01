Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Кевин Коуэн прокомментировал слухи о возможном отъезде своего клиента в Турцию.

«Я видел какие-то слухи про отъезд Шамара в Турцию, но это полное вранье. Он игрок «Спартака», — сообщил Коуэн в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбола» Ольгой Ермаковой.

25-летний Николсон перешёл в «Спартак» в декабре прошлого года из бельгийского клуба «Шарлеруа» за 10 миллионов евро. В текущем сезоне РПЛ ямаец провёл четыре матча, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. Контракт нападающего с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, ранее ФИФА разрешила всем легионерам, выступающим в РПЛ, приостановить контракты со своими клубами в одностороннем порядке до 30 июня.