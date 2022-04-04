Ветеран «Спартака» Гаврилов не видит проблемы в уходе Ларссона

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, что уход форварда Джордана Ларссона не повлияет на результаты команды.

В интервью «Спорт-Экспрессу» ветеран заявил, что есть Ларссон или нет его – неважно потому что у команды нет результата, они идут на 10-м месте в турнирной таблице. Гаврилов считает, что в случае ухода Ларссона, клуб не испытает больших проблем.

Напомним, утром 4 апреля в шведских СМИ прошла информация о том, что 24-летний нападающий «Спартака» Ларссон может вернуться на родину и продолжить карьеру в АИКе.

Чемпионат в Швеции только стартовал и в своем первом матче АИК проиграл «Хеккену» со счетом 2:4 и замыкает турнирную таблицу.

«Спартак» после 23 туров РПЛ набрал 27 очков и располагается на 10-м месте в турнирной таблице. Команду отделяют 6 очков от зоны вылета.