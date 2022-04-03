Ваноли не виноват в поражении «Спартака» «Локомотиву»

«Спартак» в третий раз подряд не смог выиграть в рамках Премьер-лиги. И вновь Паоло Ваноли не выглядит главным виновником. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о встрече в Черкизове.

Статистика Паоло Ваноли продолжает ухудшаться. Под его руководством у «Спартака» 3 поражения, 1 ничья и 2 победы. Если же оставить за скобками кубковую встречу против разобранной «Кубани», то успех остаётся единственным. При этом результаты не выглядят логичными. Ваноли умудрился за полтора месяца собрать какое-то комбо из неудач, которые приводят к разочарованиям, но от него не зависят.

В матче с «Краснодаром» в ворота «Спартака» был ошибочно назначен пенальти, а в поединке с «Нижним Новгородом» арбитр не удалил соперника, когда должен был. Это не пристрастное суждение, а официальная оценка. Теперь вот есть предположение, что и в третьем матче подряд арбитр допустил грубую ошибку. Не очень понятно, как решение Карасёва не удалить Бека-Бека будет признано верным.

Однако даже если оставить за скобками этот момент, «Спартак» был ближе к победе в матче с «Локомотивом». Не зря же лучшим игроком поединка признали голкипера «железнодорожников» Даниила Худякова. «Локомотив» лишь раз пробил в створ, а «Спартак» – 5. Вратарь «железнодорожников» отбил удар в упор в первом тайме, Живоглядов во втором вынес мяч с ленточки. В свою очередь гол Исидора был красивым, но такой удар ещё надо было исполнить. Это уж точно не был стопроцентный момент.

«Спартак» был интереснее, конкретнее в игре, где в первом тайме футбола не было вообще, потому что приходилось бегать по снегу. Тем не менее Ваноли вновь потерпел неудачу. Итальянец в «Спартаке» пока выглядит самым настоящим героем фильма «Невезучие». Он и полгода не отработал, а успел собрать невероятное количество моментов, где вправе сетовать на судьбу.

При этом с футбольной точки зрения «Спартак», конечно, продолжает играть на троечку, ну в лучшем случае на четыре с большим минусом. Однако и этого должно было хватать, чтобы иметь намного больше очков. Добавим в уме два очка с «Нижним Новгородом» (пенальти Промеса – это что-то невообразимое!) и хотя бы по очку с «Краснодаром» и «Локомотивом». Уже бы всё выглядело не так трагично.

Что касается футбола, то «Спартак», кажется, не заметил потери Айртона. Бразилец был хорош, хотя и не безгрешен. В этом смысле Мозес слева его заменил довольно уверенно. При этом Хлусевич справа выглядит свежо и интересно. Есть опасения, что летом нигериец всё равно покинет «Спартак», но даже в этом случае правый фланг может и не просесть. Конечно, до Мозеса образца его лучших игр Хлусевичу пока далеко. Однако нигериец свой максимум выдавал по праздникам, в то время как россиянин готов играть не так ярко, но стабильно. Самый главный вопрос в этой связи – это будущее Леона Классена. Пока ему не дали даже дебютировать в команде, а ведь это профильный левый защитник.

В остальном лучшим игроком «Спартака» в новом году продолжает смотреться Зелимхан Бакаев. Он старается, придумывает, обостряет. Пока выхлопа от того мало, но на поле главная острота исходит от него. Если «Спартак» в нынешней ситуации, когда качественных легионеров приобретать не получится, потеряет своего воспитанника и отпустит его в другой российский клуб, то допустит огромную ошибку.

В следующем матче «Спартак» сыграет с «Арсеналом». Откровенно говоря, нельзя сказать, что Паоло Ваноли на правильном пути. Однако просто по теории вероятности «красно-белым» должно повезти. Итальянец уж точно не наиграл на текущий результат.

Роман Андреев