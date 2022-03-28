Александр Мостовой: Если судить со стороны, то ещё много игроков уедет из «Спартака»

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможный уход Лукаса Айртона из стана «красно-белых» в бразильский «Фламенго».

«Думаю, это не последний уход из «Спартака». Не могу сказать точно, сколько ещё игроков уедет, но если судить со стороны, то много», – заявил Мостовой в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Мостовой также выразил озабоченность тем фактом, что российский футбол в ближайшее время будет вариться в своём соку из-за отсутствия международных матчей, что поставит крест на развитии спорта номер один в России.

Напомним, что на текущий момент все российские команды и сборная России отстранены от участия в международных соревнованиях. По этой причине многие легионеры уже покинули отечественные команды.

Что касается Лукаса Айртона, то иностранная пресса сообщает, что он перейдёт в бразильский «Фламенго» на правах аренды до конца календарного года.