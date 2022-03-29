Газизов: «Я убрал «кормушку» из «Спартака», а они сделали ее снова»

Бывший генеральный директор «Спартака», а ныне «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о работе в московском клубе.

«Когда я был в «Спартаке, заплатил только агентские за Мозеса в районе 150 тысяч евро. Только по нему, остальное я не платил. Я убрал кормушку, а они сделали ее снова. Я совершенно этому не удивлен», — сказал Газизов Sport24.

53-летний функционер работал в «Спартаке» с лета по декабрь 2020 года. После ухода из московского клуба он продолжал судебные разбирательства по делу о компенсации после увольнения.

Ранее РФС на официальном сайте опубликовал список, в котором «Спартак» занял первое место по сумме выплат посредникам.

В нынешнем сезоне красно-белые провели 22 матча в чемпионате России, набрали 27 очков и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ.

В 23-м туре команда Паоло Ваноли сыграет в московском дерби против «Локомотива».