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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газизов: «Я убрал «кормушку» из «Спартака», а они сделали ее снова»

29 Марта 2022 • 18:27 Комментировать
Локомотив Москва
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Спартак Москва
3.60 3.20 2.17
02.04 19:30

Бывший генеральный директор «Спартака», а ныне «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о работе в московском клубе.

«Когда я был в «Спартаке, заплатил только агентские за Мозеса в районе 150 тысяч евро. Только по нему, остальное я не платил. Я убрал кормушку, а они сделали ее снова. Я совершенно этому не удивлен», — сказал Газизов Sport24.

53-летний функционер работал в «Спартаке» с лета по декабрь 2020 года. После ухода из московского клуба он продолжал судебные разбирательства по делу о компенсации после увольнения.

Ранее РФС на официальном сайте опубликовал список, в котором «Спартак» занял первое место по сумме выплат посредникам.

В нынешнем сезоне красно-белые провели 22 матча в чемпионате России, набрали 27 очков и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ.

В 23-м туре команда Паоло Ваноли сыграет в московском дерби против «Локомотива».


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Уфа Шамиль Газизов РПЛ
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