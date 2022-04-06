Хачатурянц объяснил, почему Карасёв отстранён на один матч, а другие арбитры до конца сезона

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц прокомментировал отстранение арбитра Сергея Карасёва.

Напомним, сегодня, 6 апреля, экспертно-судейская комиссия (ЭСК) приняла решение отстранить Карасёва на одину игру за допущенную ошибку в матче 23 тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак». Арбитр не стал показывать красную карточку железнодорожнику Бека-Бека за грубый фол в первом тайме.

«Считаю, что это максимально строгое решение, чтобы дать понять, что за ошибки будем строго наказывать», — приводит слова Хачатурянца «РБ Спорт».

Также Хачатурянц объяснил, почему другие судьи, допустившие ошибки, получили более строгое наказание (отстранение до конца сезона).

«Ошибочное решение Карасёва не повлияло напрямую на результат. Он наш самый топовый арбитр, который нужен на финише сезона», — заявил Хачатурянц.

Напомним, матч завершился минимальной победой «Локомотива» (1:0).