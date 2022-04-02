Лоськов находчиво ответил на вопрос, чем кормят Изидора в «Локомотиве»

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов на пресс-конференции после победного матча над «Спартаком» (2:1) в рамках 23-го тура РПЛ нашел ответ на вопрос журналиста, чем кормят Вильсона Изидора в команде.

«Чем вы кормите Изидора?» — спросили у Лоськова.

«Макароны, чем кормим?! Это его работа. Он нападающий — должен забивать. Выполняет свою работу, молодец!» - сказал Лоськов на пресс-конференции.

21-летний Вильсон Изидор забивает в четвертом матче подряд. Ранее отметился голом в матчах против «Химок», ЦСКА и «Ахмата». А против «Спартака» он забил четвертый мяч.

«Локомотив» набрал 37 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» опустился на 10-е место с 27 очками.