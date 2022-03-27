«Спартак» не будет увольнять Ваноли в ближайшее время

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли не покинет свой пост в ближайшее время, сообщил Metaratings.

Ранее российские СМИ писали о том, что руководство красно-белых отправит итальянского тренера в отставку, если Ваноли проиграет ЦСКА в 1/4 финала Кубка России.

Источник утверждает, что у боссов красно-белых сохраняется высокое доверие к специалисту и в настоящее время разговоров о возможной отставке не идет.

«Спартак» под руководством Ваноли сыграл 5 матчей, в которых одержал две победы, потерпел столько же поражений и сыграл вничью один раз.

В турнирной таблице столичный клуб занимает девятую строчку, набрав 27 очков после 22 туров. В 23-м туре «Спартак» на выезде сыграет в московском дерби против «Локомотива».