Итальянский главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли может покинуть свой пост, если «красно-белые» не смогут обыграть ЦСКА в Кубке России, сообщил источник «Евро-Футбол.Ру», знакомый с ситуацией.

В чемпионате «Спартак» уже ни на что не претендует, но в Кубке перед «Спартаком» стоит задача завоевать трофей и хоть как-то подсластить горькую пилюлю текущего сезона.

В случае очередного поражения от ЦСКА в 1/4 финала Кубка России, Ваноли с большой доли вероятности покинет свой пост. Поэтому, в главном матче сезона 19-20 апреля у итальянца можно сказать не будет права на ошибку.

В нынешнем сезоне «Спартак» занимает девятое место в РПЛ, набрав 27 очков после 22 туров. Следующий матч «красно-белые» сыграют против «Локомотива» в Черкизово 2 апреля.