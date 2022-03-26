Червиченко считает Рассказова мальчиком для битья в «Спартаке»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о защитнике Николае Рассказове.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что российский защитник мог зимой перейти в «Венецию».

«Венеция» очень небогатый клуб. Видимо, Рассказов решил, что лучше сидеть мальчиком для битья в «Спартаке», чем получать раза в два или три меньше в «Венеции», - приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

24-летний Рассказов является воспитанником «Спартака». В прошлом сезоне он неоднократно подвергался критике со стороны болельщиков красно-белых, а также некоторых СМИ.

В нынешнем сезоне защитник провел 13 матчей в чемпионате России, отметился одной результативной передачей и успел получить красную карточку.

«Спартак» выдал худший старт за последние 16 лет. Команда после 22 туров набрала 27 очков и занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ.

В 23-м туре красно-белые на выезде сыграют в московском дерби против «Локомотива». Встреча пройдет на «РЖД арене» 2 апреля, начало – в 19:30 мск.