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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко считает Рассказова мальчиком для битья в «Спартаке»

26 Марта 2022 • 14:51 Комментировать
Нижний Новгород
1:1
Спартак Москва
окончен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о защитнике Николае Рассказове.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что российский защитник мог зимой перейти в «Венецию».

«Венеция» очень небогатый клуб. Видимо, Рассказов решил, что лучше сидеть мальчиком для битья в «Спартаке», чем получать раза в два или три меньше в «Венеции», - приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

24-летний Рассказов является воспитанником «Спартака». В прошлом сезоне он неоднократно подвергался критике со стороны болельщиков красно-белых, а также некоторых СМИ.

В нынешнем сезоне защитник провел 13 матчей в чемпионате России, отметился одной результативной передачей и успел получить красную карточку.

«Спартак» выдал худший старт за последние 16 лет. Команда после 22 туров набрала 27 очков и занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ.

В 23-м туре красно-белые на выезде сыграют в московском дерби против «Локомотива». Встреча пройдет на «РЖД арене» 2 апреля, начало – в 19:30 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Николай Рассказов
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