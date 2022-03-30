Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что ФИФА не собирается приостанавливать членство РФС в организации.

«Ясно, что возвращение России в еврокубки реально, но пока об этом говорить, как мне кажется, бесполезно. Пока не закончится вся эта ситуация, нас никто не вернёт к участию в международных турнирах. Если всё закончится до конца сезона, то могу предположить, что со следующего сезона наши клубы вновь будут участвовать в еврокубках. Но я думаю, тут всё 50 на 50. Я не понимаю, когда кого-то исключают, а потом вдруг резко возвращают. Какое-то время должно пройти.

Я думаю, что быстро и резко ничего не произойдёт. Не бывает так, что после исключения нас быстро куда-то вернут. Когда тебе ломают машину, её же не моментально восстанавливают, нужно время на это. Вот и в этих вещах тоже будет необходимо какое-то время», - сказал Мостовой.