Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой: «Возвращение России в еврокубки реально» эксклюзив

30 Марта 2022 • 19:37 Комментировать
Рубин
...
Химки
01.04 19:00

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что ФИФА не собирается приостанавливать членство РФС в организации.

«Ясно, что возвращение России в еврокубки реально, но пока об этом говорить, как мне кажется, бесполезно. Пока не закончится вся эта ситуация, нас никто не вернёт к участию в международных турнирах. Если всё закончится до конца сезона, то могу предположить, что со следующего сезона наши клубы вновь будут участвовать в еврокубках. Но я думаю, тут всё 50 на 50. Я не понимаю, когда кого-то исключают, а потом вдруг резко возвращают. Какое-то время должно пройти.

Я думаю, что быстро и резко ничего не произойдёт. Не бывает так, что после исключения нас быстро куда-то вернут. Когда тебе ломают машину, её же не моментально восстанавливают, нужно время на это. Вот и в этих вещах тоже будет необходимо какое-то время», - сказал Мостовой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН ХИМКИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Марта
19:50 · Россия. Премьер-лига
Тренера «Зенита» Тимощука лишили звания «Почетный гражданин Луцка»
19:41 · Россия. Премьер-лига
Газизов прокомментировал уход Табидзе из «Уфы»
19:33 · Россия. Премьер-лига
Российские клубы не будут участвовать в Азиатской Лиге чемпионов
18:52 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Локомотива» Изидор признан лучшим игроком в марте
18:46 · Кубок России
Опубликовано время и дата матчей 1/4 финала Кубка России
18:37 · Россия. Премьер-лига
Комличенко не заинтересован в возвращении в «Динамо»
18:00 · Россия. Премьер-лига
Табидзе покидает «Уфу»
17:02 · Россия. Премьер-лига
Ловрен пропустит матч «Зенита» с «Сочи»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Гигович перейдёт в «Хельсинборг»
15:35 · Россия. Премьер-лига
Классон близок к переходу в «Копенгаген»
14:19 · Россия. Премьер-лига
БК PARIBET объявила о старте приёма интерактивных ставок
13:52 · Россия. Премьер-лига
«Наполи» всё ещё рассчитывает подписать Кварацхелию
13:40 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: Клубы сами решат, какую зарплату нужно платить футболистам
13:02 · Россия. Премьер-лига
Захарян не сможет сменить спортивное гражданство 1
12:56 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Локомотива» Комппер: Меня приятно удивило, что российские команды очень организованы
Все новости
Рекомендуем