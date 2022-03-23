Агент Янку не знает, вернётся ли румын в «Ахмат»

Агент нападающего «Ахмата» Габриэля Янку Траян Гергишан рассказал о будущем своего клиента.

На данный момент форвард выступает на правах аренды за румынский клуб «Фарул».

«Может ли Янку разорвать контракт с «Ахматом»? На данный момент он находится в аренде, посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Гергишана «РБ Спорт».

Также агент отметил, что давления со стороны румынской федерации на футболиста нет.

В текущем сезоне 27-летний нападающий провёл 5 матчей в чемпионате Румынии и 6 — в РПЛ. В обеих лигах Янку забил по голу.