Канчельскис: «Сафонов хорош, но на первое место поставлю Акинфеева»

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о лучшем игроке Российской Премьер-Лиги.

«Мне импонирует спокойная игра Матвея Сафонова. Он ярко себя проявляет и в «Краснодаре», и в сборной, но лучшим я всё равно назову Акинфеева. Из российских вратарей он по-прежнему вне конкуренции. Года над ним не властны», — приводит слова Канчельскиса «Известия».

Но из полевых игроков РПЛ, бывший футболист не смог выделить кого-то одного. Канчельскис вспомнил про армейца Язиджи и зенитовца Клаудиньо. Однако отметил, что первый провёл в российском чемпионате всего четыре матча, а второму не хватает стабильности.

В текущем сезоне РПЛ 35-летний Акинфеев провёл 22 матча, в которых пропустил 18 мячей и 11 раз сохранил ворота в неприкосновенности.