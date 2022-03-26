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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Сафонов хорош, но на первое место поставлю Акинфеева»

26 Марта 2022 • 10:29 Комментировать
Рубин
...
Химки
01.04 19:00

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о лучшем игроке Российской Премьер-Лиги.

«Мне импонирует спокойная игра Матвея Сафонова. Он ярко себя проявляет и в «Краснодаре», и в сборной, но лучшим я всё равно назову Акинфеева. Из российских вратарей он по-прежнему вне конкуренции. Года над ним не властны», — приводит слова Канчельскиса «Известия».

Но из полевых игроков РПЛ, бывший футболист не смог выделить кого-то одного. Канчельскис вспомнил про армейца Язиджи и зенитовца Клаудиньо. Однако отметил, что первый провёл в российском чемпионате всего четыре матча, а второму не хватает стабильности.

В текущем сезоне РПЛ 35-летний Акинфеев провёл 22 матча, в которых пропустил 18 мячей и 11 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Акинфеев Андрей Канчельскис Матвей Сафонов
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