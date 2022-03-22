Гендиректор «Спартака» Мележиков двумя словами охарактеризовал будущее российского футбола

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал будущее российского футбола.

«Будем выживать», — сказал Мележиков.

Напомним, ранее, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех международных соревнований. Сборную России не допустили до стыковых матчей к чемпионату мира в Катаре, а «Спартак» был исключён из 1/8 финала Лиги Европы.

Чуть позже, 7 марта, ФИФА также разрешила всем иностранцам, работающим в РПЛ, приостановить контракты со своими клубами в одностороннем порядке. Из-за чего чемпионат России уже покинула целая группа легионеров.