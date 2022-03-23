Мостовой — о финансировании клубов: «Видимо кто-то не хочет, чтобы команды играли на высшем уровне»

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал о своём отношении к возможному расширению РПЛ до 18 клубов.

«У нас в стране живёт 150 миллионов человек, а играют всего 16 команд. Сначала говорили, что не расширяют из-за плохого выступления в еврокубках, а потом жаловались на финансирование. Где деньги? Команды есть, видимо, кто-то не хочет, чтобы клубы играли на высшем уровне», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Также бывший футболист прокомментировал позицию ЦСКА, «Спартака», «Локомотива», «Зенита» и «Динамо», которые выступили против расширения российского чемпионата. Мостовой считает, что наши ведущие клубы страны поддерживают спортивный принцип. Ведь если РПЛ будет расширяться, то никто не вылетит, а так быть не должно.

Напомним, заседание Исполкома РФС состоится сегодня, 23 марта.