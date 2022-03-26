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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ахметов отказался комментировать своё будущее

26 Марта 2022 • 14:49 Комментировать
Рубин
...
Химки
01.04 19:00

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов отказался комментировать ситуацию вокруг продления контракта с армейским клубом.

«Без комментариев», — сказал Ахметов, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, действующее соглашение 24-летнего футболиста истекает летом нынешнего года. Ранее сообщалось об интересе к Ахметову со стороны «Зенита».

В текущем сезоне РПЛ полузащитник провёл 19 матчей, в которых забил один гол и сделал 3 результативные передачи.

За армейцев Ахметов выступает с 2018 года. Ранее футболист защищал цвета казанского «Рубина». Также он привлекался к играм за национальную сборную России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ильзат Ахметов
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