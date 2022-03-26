Ахметов отказался комментировать своё будущее

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов отказался комментировать ситуацию вокруг продления контракта с армейским клубом.

«Без комментариев», — сказал Ахметов, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, действующее соглашение 24-летнего футболиста истекает летом нынешнего года. Ранее сообщалось об интересе к Ахметову со стороны «Зенита».

В текущем сезоне РПЛ полузащитник провёл 19 матчей, в которых забил один гол и сделал 3 результативные передачи.

За армейцев Ахметов выступает с 2018 года. Ранее футболист защищал цвета казанского «Рубина». Также он привлекался к играм за национальную сборную России.