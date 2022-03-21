Гендиректор «Уфы» Газизов: «Легионеры уходить не собираются»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с иностранными футболистами в уфимском клубе.

«Ситуация с легионерами нормальная. Никто уходить не собирается», — приводит слова Газизова Sport24.

Также специалист отметил, что зарплаты игроков клуб не сокращает.

Напомним, ранее сообщалось, что ФИФА разрешила всем иностранцам, работающим в РПЛ, приостановить действия контрактов со своими клубами в одностороннем порядке. Сделать они это могут до 30 июня нынешнего года.

После 22 туров «Уфа» находится на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 18 набранных очков.