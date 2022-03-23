Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Хвича Кварацхелия покинул «Рубин».

«Я думаю, сам Хвича никуда уходить не хотел, там решают вопросы агенты. К тому же на игрока идёт давление. Он - игрок неплохой, которым интересуются топовые европейские команды. Думаю, у них есть дальнейшие варианты помимо «Динамо» Батуми. Думаю, в этом клубе он только доиграет сезон. Думаю, агенты заинтересованы в его продаже, он бы тоже хотел попробовать себя в сильной команде. Посмотрим, что будет. Многое будет зависеть от него. Возможно, ему и не стоит дёргаться, хотя предложения наверняка есть.

Для «Рубина» это потеря. Он - интересный игрок. В хорошей форме он был лидером команды. В трудные моменты он брал игру на себя и вытаскивал казанцев. Но сейчас на него оказывают сильное давление в связи с обстановкой. Я вообще предполагаю, что он сейчас пару месяцев отыграет в «Динамо», а потом перейдёт либо в Европу, либо в Турцию. У агентов есть выбор. Возможно, он будет играть и в АПЛ. Его замечали и в игре за сборную, и в игре за клуб», - сказал Деменко.