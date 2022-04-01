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Полузащитник «Локомотива» Баринов рассказал о том, как Пабло попрощался с командой

01 Апреля 2022 • 14:22 Комментировать
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Через 3 ч. 57 мин.

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о том, как с партнёрами попрощался бразильский защитник Пабло.

«Он собрал всех в раздевалке, объяснил всё, попрощался и спокойно уехал», — приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».

Также футболист отметил, что еще до объявления официальной информации было видно, как переживал легионер. Поэтому Баринов задолго до ухода партнёра догадался, что бразилец покинет команду.

За неполных два сезона в составе железнодорожников Пабло провёл 31 матч во всех турнирах, забив два мяча и сделав 7 результативных передач. Ранее футболист защищал цвета французского «Бордо».

Сейчас 30-летний игрок выступает за «Фламенго». Напомним, ранее в этот же клуб перешёл и защитник «Спартака» Айртон.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Баринов Пабло Кастро
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