Полузащитник «Локомотива» Баринов рассказал о том, как Пабло попрощался с командой

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о том, как с партнёрами попрощался бразильский защитник Пабло.

«Он собрал всех в раздевалке, объяснил всё, попрощался и спокойно уехал», — приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».

Также футболист отметил, что еще до объявления официальной информации было видно, как переживал легионер. Поэтому Баринов задолго до ухода партнёра догадался, что бразилец покинет команду.

За неполных два сезона в составе железнодорожников Пабло провёл 31 матч во всех турнирах, забив два мяча и сделав 7 результативных передач. Ранее футболист защищал цвета французского «Бордо».

Сейчас 30-летний игрок выступает за «Фламенго». Напомним, ранее в этот же клуб перешёл и защитник «Спартака» Айртон.