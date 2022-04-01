Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Титов считает, что «Рубин» буквально разваливается

01 Апреля 2022 • 18:27 Комментировать
Рубин
...
Химки
Через 0 ч. 21 мин.

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о «Рубине».

«Рубин» в последнее время очень плох, команда буквально разваливается. Легионеры почти все уехали, только африканец Тальби остается из значимых игроков», — цитирует Титова «РБ Спорт».

«Рубин» под руководством Леонида Слуцкого в нынешнем сезоне провел 22 матча и набрал 25 очков. Команда располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

В 23-м туре казанский клуб сыграет против «Химок» на стадионе «Центральный». Начало матча – в 19:00 мск.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Рубин Егор Титов РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН ХИМКИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
01.04  19:00 Рубин ... Химки 1.71 3.55 5.60
02.04  14:00 Крылья Советов ... Уфа 1.97 3.35 4.30
02.04  14:00 Арсенал Тула ... Ахмат 3.15 3.25 2.42
02.04  16:30 Ростов ... Нижний Новгород 1.77 3.55 5.20
02.04  19:30 Локомотив Москва ... Спартак Москва 2.85 3.45 2.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Апреля
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» — Химки»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
18:27 · Россия. Премьер-лига
Титов считает, что «Рубин» буквально разваливается
17:45 · Россия. Премьер-лига
Минспорта РФ подготовило проект о новом лимите на легионеров
17:31 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Целей и задач у клубов РПЛ фактически нет»
16:51 · Россия. Премьер-лига
Баринов рассказал о том, что мешает его переезду в Европу
16:31 · Россия. Премьер-лига
Языджи объявил об отношениях с Мисс Турция 2021 1
14:22 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Локомотива» Баринов рассказал о том, как Пабло попрощался с командой
13:38 · Россия. Премьер-лига
Легионеры вернулись в расположение ЦСКА
13:24 · Россия. Премьер-лига
Баринов рассказал о травме, которую получил в сборной
13:14 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: Скоро наступит время, когда Россия будет нужна европейскому и мировому футболу
13:08 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: Будет здорово, если Черышев окажется в России
13:00 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: В «Томи» были стычки между игроками, но Дзюбу никогда не били
12:59 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Если бы в моей команде, кто-то задумался о приглашении Кокорина и Урунова, то сразу бы вылетел с работы»
12:51 · Россия. Премьер-лига
Силкин: Оставшись в «Динамо» Шиманьски поступил по-человечески
12:28 · Россия. Премьер-лига
Уткин ответил генпродюсеру «Матч ТВ» Тащину
Все новости
Рекомендуем