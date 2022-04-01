Титов считает, что «Рубин» буквально разваливается

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о «Рубине».

«Рубин» в последнее время очень плох, команда буквально разваливается. Легионеры почти все уехали, только африканец Тальби остается из значимых игроков», — цитирует Титова «РБ Спорт».

«Рубин» под руководством Леонида Слуцкого в нынешнем сезоне провел 22 матча и набрал 25 очков. Команда располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

В 23-м туре казанский клуб сыграет против «Химок» на стадионе «Центральный». Начало матча – в 19:00 мск.