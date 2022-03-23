Федун прокомментировал предстоящее заседание Исполкома РФС

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от предстоящего заседания Исполкома РФС.

«Послушаем, что скажут», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Напомним, сегодня, 23 марта, на заседании Исполкома РФС будет обсуждаться возможное расширение РПЛ до 18 клубов и мораторий на вылет команд из высшего российского дивизиона по итогам текущего сезона. Помимо этого, участники поднимут ряд других вопросов, в том числе проблему сертификации стадионов.

На данный момент в Премьер-Лиге принимают участие 16 клубов. Ранее сообщалось, что «Спартак» выступает против расширения чемпионата до 18 команд.