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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федун прокомментировал предстоящее заседание Исполкома РФС

23 Марта 2022 • 12:15 Комментировать
Рубин
...
Химки
01.04 19:00

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от предстоящего заседания Исполкома РФС.

«Послушаем, что скажут», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Напомним, сегодня, 23 марта, на заседании Исполкома РФС будет обсуждаться возможное расширение РПЛ до 18 клубов и мораторий на вылет команд из высшего российского дивизиона по итогам текущего сезона. Помимо этого, участники поднимут ряд других вопросов, в том числе проблему сертификации стадионов.

На данный момент в Премьер-Лиге принимают участие 16 клубов. Ранее сообщалось, что «Спартак» выступает против расширения чемпионата до 18 команд.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун
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