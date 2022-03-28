Бышовец выступил против увеличения числа легионеров в клубах РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец признался, что скептично относится к изменению лимита на легионеров.

«Я критически отношусь к изменению лимита на легионеров. Мало кто из иностранцев обогащает наш футбол. Смущает, что они приходят сюда как лидеры, а со временем их качества абсолютно не совершенствуются», — приводит слова Бышовца Sport24.

Специалист считает, что легионеры не помогли российским командам лучше выступать в еврокубках, а, напротив, дела на европейской арене у наших клубов обстоят всё хуже и хуже.

Бышовец отметил, что в нынешних условиях появилась возможность для выстраивания хорошей системы молодёжных и юношеских сборных команд.