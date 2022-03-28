Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец выступил против увеличения числа легионеров в клубах РПЛ

28 Марта 2022 • 17:03 Комментировать
Рубин
...
Химки
01.04 19:00

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец признался, что скептично относится к изменению лимита на легионеров.

«Я критически отношусь к изменению лимита на легионеров. Мало кто из иностранцев обогащает наш футбол. Смущает, что они приходят сюда как лидеры, а со временем их качества абсолютно не совершенствуются», — приводит слова Бышовца Sport24.

Специалист считает, что легионеры не помогли российским командам лучше выступать в еврокубках, а, напротив, дела на европейской арене у наших клубов обстоят всё хуже и хуже.

Бышовец отметил, что в нынешних условиях появилась возможность для выстраивания хорошей системы молодёжных и юношеских сборных команд.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Анатолий Бышовец
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН ХИМКИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Марта
17:03 · Россия. Премьер-лига
Бышовец выступил против увеличения числа легионеров в клубах РПЛ
16:28 · Россия. Премьер-лига
Зарема Салихова попросила болельщиков поддержать её мужа
15:42 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис раскритиковал легионеров «Спартака»
15:16 · Россия. Премьер-лига
Ефремов: «В ЦСКА Слуцкий такого себе не позволял»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Агент Пушкин заявил, что в ЦСКА не хотят расставаться с Щенниковым
13:13 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков считает, что «Спартаку» нужно отпустить Мозеса
13:01 · Россия. Премьер-лига
Находящийся без клуба Ракицкий, играет за «Металлист» в товарищеских матчах
12:58 · Россия. Премьер-лига
Язиджи сможет сыграть с «Уралом»
12:52 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда РФС рассмотрит апелляцию «Химок» по поводу матча с «Локомотивом»
12:35 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «Есть смысл расширять РПЛ, если это поможет развитию регионального футбола»
12:12 · Россия. Премьер-лига
Агент Язиджи рассказал о травме турецкого игрока
11:53 · Россия. Премьер-лига
Чернов: «Все заворожённо слушают Ваноли»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин рассказал, чего не хватает вратарям «Спартака»
11:15 · Россия. Премьер-лига
Чернов рассказал о тренировках с Акинфеевым и Березуцкими
10:42 · Россия. Премьер-лига
Бывшая жена Нобоа ответила на обвинения в изменах
Все новости
Рекомендуем