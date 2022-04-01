Юран о волевой победе над «Рубином»: «Получился триллер»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал трудовую победу своей команды над «Рубином» (3:2) в матче 23-го тура РПЛ.

«Триллер получился. Для болельщиков хорошо, что было много голов. У команд было желание, самоотдача. В первом тайме была зажатость. В перерыве донес парням правильные слова, сделали поправки, сработали замены», — сказал Юран журналистам.

Все пять голов были забиты во втором тайме. Сначала нападающий «Рубина» Герман Онугха на 56-й минуте открыл счет. Затем в течение двух минут отличились Денис Глушаков и Илья Кухарчук.

На 84-й минуте защитник «Химок» Дмитрий Тихий послал мяч в свои ворота и игра шла к ничейному результату. Однако, на 90-й минуте победный гол в составе подмосковной команды забил Захар Волков.

«Химки» добыли вторую победу подряд и поднялись с последнего на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда Юрана набрала 21 очко. «Рубин» потерпел третье поражение подряд и с 25 очками остался на 10-й строчке.