Кучаев: Нужно уметь не зацикливаться на поражениях

Российский полузащитник казанского «Рубина» Константин Кучаев рассказал журналистам клубной пресс-службы о том, как команда настраивается на предстоящие матчи РПЛ.

Кучаев сказал, что нужно уметь не зацикливаться на поражениях и переключаться на что-то позитивное. Константин отметил, что футболисты «Рубина» между собой обсудили последние неудачные матчи, обговорили ошибки и сейчас готовятся к предстоящему поединку с подмосковными «Химками».

Напомним, что Константин Кучаев провёл в этом сезоне в составе «Рубина» в РПЛ три матча, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.