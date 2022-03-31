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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кучаев: Нужно уметь не зацикливаться на поражениях

31 Марта 2022 • 13:40 Комментировать
Рубин
...
Химки
01.04 19:00

Российский полузащитник казанского «Рубина» Константин Кучаев рассказал журналистам клубной пресс-службы о том, как команда настраивается на предстоящие матчи РПЛ.

Кучаев сказал, что нужно уметь не зацикливаться на поражениях и переключаться на что-то позитивное. Константин отметил, что футболисты «Рубина» между собой обсудили последние неудачные матчи, обговорили ошибки и сейчас готовятся к предстоящему поединку с подмосковными «Химками».

Напомним, что Константин Кучаев провёл в этом сезоне в составе «Рубина» в РПЛ три матча, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Российская Премьер-Лига Константин Кучаев
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