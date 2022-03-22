Ваноли вернётся в Россию на этой неделе

Агент Андреа Д'Амико рассказал о том, когда вернётся в Москву главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли.

Напомним, итальянский специалист взял отпуск на время паузы в РПЛ и улетел к семье в Италию.

«Паоло прилетит в эту пятницу», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ваноли возглавил «Спартак» 17 декабря прошлого года. Под его руководством красно-белые в текущем сезоне РПЛ провели четыре матча, одержав в них одну победу. Ранее специалист работал помощником в таких клубах как «Челси» и миланский «Интер».