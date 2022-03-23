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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Уремовича опроверг уход футболиста из «Рубина» эксклюзив

23 Марта 2022 • 18:11 Комментировать
Рубин
...
Химки
01.04 19:00

Иван Бошняк, агент защитника «Рубина» Филипа Уремовича, в беседе с корреспонденом «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым опроверг информацию, согласно которой футболист покинет казанский клуб.

«Это неправда, никакой контракт еще не подписан, когда что-то решится, об этом будет объявлено официально», — сказал агент.

Ранее в российских СМИ появилась информация, согласно которой Уремович покинет «Рубин».

25-летний хорват защищает цвета казанского клуба с сезона-18/19. В текущем сезоне он сыграл за команду 18 матчей в РПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
Рубин РПЛ Филип Уремович
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