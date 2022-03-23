Иван Бошняк, агент защитника «Рубина» Филипа Уремовича, в беседе с корреспонденом «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым опроверг информацию, согласно которой футболист покинет казанский клуб.

«Это неправда, никакой контракт еще не подписан, когда что-то решится, об этом будет объявлено официально», — сказал агент.

Ранее в российских СМИ появилась информация, согласно которой Уремович покинет «Рубин».

25-летний хорват защищает цвета казанского клуба с сезона-18/19. В текущем сезоне он сыграл за команду 18 матчей в РПЛ.