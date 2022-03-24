Слуцкий признал себя виновным и принёс извинения арбитру

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий принёс извинения через своего представителя арбитру матча «Рубин» – «Ростов» (1:2) Виталию Мешкову, а также признал свою вину в том, как выразил свой протест по итогу матча. Информацию об этом публикует РИА Новости со ссылкой на члена комитета по этике Андрея Созина.

Напомним, что Слуцкий в жёсткой форме раскритиковал работу главного арбитра матча, допустив ряд грубых и неэтичных слов в адрес Мешкова.

Ранее мы сообщали, что Слуцкий был оштрафован и дисквалифицирован условно.