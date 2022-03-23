Агент Сафонов считает, что ругань Слуцкого вредит «Рубину»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о будущем главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Руководство «Рубина» уже дало понять, что рассчитывает на Слуцкого и не собирается его увольнять. Однако я считаю, что постоянная ругань тренера с судьями вредит клубу. В прошлом туре все спорные решения были приняты в пользу ЦСКА», — приводит слова Сафонова «Татар-информ».

Также агент высоко оценил состав «Рубин», так как в казанской команде есть футболисты, которых готовы купить за большие деньги. Сафонов отметил Хвичу Кварацхелию, Илью Самошникова и Андерса Дрейера, который уже приостановил контракт с клубом.

После 22 туров «Рубин» набрал 25 очков и занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч подопечные Слуцкого проведут 1 апреля против «Химок».