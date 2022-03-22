Пономарёв поддержал переход на систему «весна-осень»

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв поделился мнением об изменениях, которые должны произойти в российском футболе после исключения наших команд из всех международных соревнований.

В разговоре со «Спорт-Экспрессом» Пономарёв отметил необходимость возвращения российского чемпионата к системе «весна-осень», чтобы команды могли играть летом.

Напомним, что с 2012 года чемпионат России проводится по системе «осень-весна».

Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА исключили российские команды из всех международных турниров по причине санкций, которые были наложены на нашу страну из-за ситуации в Украине.