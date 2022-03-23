Файзулин: «Пока не вижу стремительного падения уровня РПЛ, но скоро это может произойти»

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин поделился мнением о будущем РПЛ после исключения наших команд из всех международных соревнований.

Файзулин отметил, что на данный момент не видит сильного падения уровня чемпионата России, однако считает, что ситуация ухудшится летом, когда РПЛ покинут те иностранцы, которые ещё этого не сделали. При этом бывший футболист сумел найти и позитив в сложившейся ситуации.

«Единственный позитивный момент вижу в том, что в топ-клубах будет играть больше русских футболистов. Однако очень важно играть в еврокубках. Надеюсь, санкции снимут как можно быстрее», — приводит слова Файзулина bobsoccer.ru.

Файзулин завершил игровую карьеру в 2018 году. В настоящий момент он занимает должность спортивного директора тольяттинского клуба «Акрон».