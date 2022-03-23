Сайманов заверил, что у «Рубина» нет финансовых проблем

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о финансовом состоянии казанского клуба.

«Рубин» не относится к числу клубов, которые могут не доиграть сезон из-за финансовых проблем. У нас в этом плане всё нормально», — приводит слова Сайманова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что контракты с «Рубином» приостановили несколько легионеров.

После 22 туров казанцы занимают 10 место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 25 набранных очков.

В последнем матче подопечные Леонида Слуцкого потерпели разгромное поражение от ЦСКА (1:6).